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Tarihin gönüllü bekçisi

Tarihin gönüllü bekçisi

Zonguldaklı Nizamettin Oral, 12 yıl önce bahçesinde Roma dönemine ait yerleşim yeri buldu. Arkeologlar tarafından incelenip üzeri kapatılan alanı yıllardır o koruyor.  

MOZAİKTE HANÇERLEME SAHNESİ VAR

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kadıoğlu Köyü'nde yaşayan Nizamettin Oral (75), 12 yıl önce evinin bahçesinde sera kurarken tarihi kalıntılar buldu. Bölgede 8 sene süren kazı çalışmaları sonunda bir erkeğin kadını hançerleme sahnesi yer alan tarihi mozaiğin yanı sıra, av sahneleri, erosların dansı ve balık avı sahnelerinin yer aldığı 'villa rustika' olarak adlandırılan 3 odalı çiftlik evi ortaya çıkarıldı.

Genç Roma dönemine ait olduğu belirlenen yerleşim alanı, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlere benzemesiyle dikkat çekiyor.

4 YILDIR ÜSTÜ KAPALI BEKLİYOR

SEYİR TERASI OLMASI PLANLANIYORDU

Ardından antik yerleşim yeri, 4 yıl önce üze ri toprakla ve örtüyle kaplanarak kapatıldı. Valili- ğin seyir terası projesi olarak hazırladığı alanı 4 yıl- dır gönüllü bekçi olarak koruyan Nizamettin Oral, "Sürekli evde kazı alanını gözetliyorum bir sıkıntı olmasın diye. Dostlarımla düşman oldum hayvan- ları giriyor buraya. Mera olarak kullanıyorlar. Bir an önce burası aydınlansın, turizme açılsın" dedi.


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