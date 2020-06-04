Tarihi ayıp bitmiyor

KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surları, duvar yazılarıyla zarar görmeye devam ediyor. Surlara, 2019 yılının ekim ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazılmıştı.

O günden bugüne duvara sprey boyayla yazı yazılıp, tarihi surlar tahrip edilmeye devam edildi. Surların son halini görenler ise tepki gösterdi.

BUNU NEDEN YAPIYORLAR?

Milattan önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki yazılan yazılara tepki gösteren vatandaşlardan biri olan Kenan Taşdelen, “Ne kadar rezil bir durum olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz neden böyle şeyler yapıyor, hiç bilmiyorum. Bu tarihe yakışmayan manzara. Surların bu hali çok ayıp” dedi..