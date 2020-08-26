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  3. Tarih kokan berberde neyli tıraş
26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:45 | Son Güncelleme:

Tarih kokan berberde neyli tıraş

Tarih kokan berberde neyli tıraş

İstanbul Fatih'te 30 yıldır berberlik yapan Murat Sevim, berberlikle ilgili birçok arşiv belgesini ve kitabı da inceleyerek, Osmanlı döneminde bir taraftan saç, sakal tıraşı, bir taraftan da sünnet ve hacamat yapan berberlerin kullandığı aletlere ulaştı.

Yıllardır biriktirdiği bu aletleri dükkanının bir köşesinde sergileyen Sevim, haftanın bir günü antika köşesinde ney eşliğinde tıraş yaparak, müşterilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

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