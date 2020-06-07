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  3. Tarih bekçisi Badem
07 Haziran 2020 Pazar 23:01 | Son Güncelleme:

Tarih bekçisi Badem

Tarih bekçisi Badem

Düzce'de ‘Batı Karadeniz'in Efes'i' olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde 4 yıldır kazı çalışması yapılıyor.

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların yer aldığı kazı alanından ayrılmayan Badem, arkeologları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir, “Badem 4 yıldır bizimle, gece gündüz bu alanı bekliyor. 40 kişilik ekiple birlikte bütün aktivitelere iştirak ediyor" dedi.

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