Tarih bekçisi Badem

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların yer aldığı kazı alanından ayrılmayan Badem, arkeologları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Bilir, “Badem 4 yıldır bizimle, gece gündüz bu alanı bekliyor. 40 kişilik ekiple birlikte bütün aktivitelere iştirak ediyor" dedi.