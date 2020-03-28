Tarhana ve kefir gribi geçirir

Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur. Hastalıklardan korunmak için, vücuda doğru miktarlarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımı gerekiyor. Kış mevsimiyle birlikte vücudun hastalıklara açık hale geldiğini söyleyen uzmanlar şunları dile getirdi:“Faydalı bakteriler içeren; yoğurt, kefir, turşu, tarhana, sirke ve bozanın bağışıklık sistemi üzerine yararları vardır. Zararlı mikroorganizmalara karşı savunma hattını oluşturarak, antikor üretimine yardımcı olurlar. Özellikle kefirde yüksek miktarda bulunan probiyotikler, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için fermente grupta yer alan besinleri tüketmek çok önemlidir.”

BOLCA SARIMSAK TÜKETİN

Beslenme uzmanları “Portakal, mandalina, nar, yaban mersini, kivi, kuşburnu gibi C vitamini açısından zengin meyvelerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, mor lahana, brokoli, karnabahar gibi antioksidan açısından zengin sebzeler de enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Öte yandan antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliğe sahip olan sarımsağı da her gün düzenli olarak tüketmek gerekir.” İçerdiği omega-3 sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu ve bağışıklığı kuvvetlendiren bir besin olan balığın haftada 2 defa tüketilmesini öneren uzmanlar, “Soğan, sarımsak gibi besinlerle buğulama ya da ızgara şeklinde yemek önemli”dedi.

YOĞURTLA KARIŞTIRIN



Beslenme uzmanları, “Zencefil, akyuvarların üretimini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve sağlığınızı etkileyebilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Toz zencefil yoğurda eklenebilir ya da kök zencefil olarak bitki çayı şeklinde tüketilebilir” bilgisini verdi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇORBA



Malzemeler:

Bir su bardağı kırmızı mercimek

Bir tane kuru soğan

2 diş sarımsak

Bir avuç brokoli

Bir tane havuç

Bir su bardağı et ya da tavuk suyu

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı toz zencefil

Tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı:

Soğanı dörde bölün, havuç ve brokolileri doğrayın, sarımsak ve mercimeği de ekleyin. Et suyu ve ardından 3 bardak normal suyu ilave edip haşlamaya bırakın. En son, zeytinyağını da ilave edin. Sebzeler yumuşadıktan sonra da blender'dan geçirin. Son olarak baharatları ilave edin.