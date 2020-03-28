Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,451
  • 7,1898
  • 338.061
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Tarhana ve kefir gribi geçirir

Tarhana ve kefir gribi geçirir

Tarhana ve kefir gribi geçirir

Kefir, yoğurt, turşu, tarhana, sirke ve boza gibi fermente besinler, vücuttaki mikropları yok ediyor, grip ve soğuk algınlığını önlüyor.

Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur. Hastalıklardan korunmak için, vücuda doğru miktarlarda karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral alımı gerekiyor. Kış mevsimiyle birlikte vücudun hastalıklara açık hale geldiğini söyleyen uzmanlar şunları dile getirdi:“Faydalı bakteriler içeren; yoğurt, kefir, turşu, tarhana, sirke ve bozanın bağışıklık sistemi üzerine yararları vardır. Zararlı mikroorganizmalara karşı savunma hattını oluşturarak, antikor üretimine yardımcı olurlar. Özellikle kefirde yüksek miktarda bulunan probiyotikler, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için fermente grupta yer alan besinleri tüketmek çok önemlidir.”

BOLCA SARIMSAK TÜKETİN

Beslenme uzmanları “Portakal, mandalina, nar, yaban mersini, kivi, kuşburnu gibi C vitamini açısından zengin meyvelerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, mor lahana, brokoli, karnabahar gibi antioksidan açısından zengin sebzeler de enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Öte yandan antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliğe sahip olan sarımsağı da her gün düzenli olarak tüketmek gerekir.” İçerdiği omega-3 sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu ve bağışıklığı kuvvetlendiren bir besin olan balığın haftada 2 defa tüketilmesini öneren uzmanlar, “Soğan, sarımsak gibi besinlerle buğulama ya da ızgara şeklinde yemek önemli”dedi.

YOĞURTLA KARIŞTIRIN

Beslenme uzmanları, “Zencefil, akyuvarların üretimini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve sağlığınızı etkileyebilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Toz zencefil yoğurda eklenebilir ya da kök zencefil olarak bitki çayı şeklinde tüketilebilir” bilgisini verdi. 

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÇORBA

Malzemeler:

Bir su bardağı kırmızı mercimek

Bir tane kuru soğan

2 diş sarımsak

Bir avuç brokoli

Bir tane havuç

Bir su bardağı et ya da tavuk suyu

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı toz zencefil

Tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı: 

Soğanı dörde bölün, havuç ve brokolileri doğrayın, sarımsak ve mercimeği de ekleyin. Et suyu ve ardından 3 bardak normal suyu ilave edip haşlamaya bırakın. En son, zeytinyağını da ilave edin. Sebzeler yumuşadıktan sonra da blender'dan geçirin. Son olarak baharatları ilave edin.


İstanbul Valisi Yerlikaya müjdeyi verdi! '65 yaş üstü 50 bin vatandaşa...'

İstanbul Valisi Yerlikaya müjdeyi verdi! '65 yaş üstü 50 bin vatandaşa...'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihte kullanılan koruyucu maskeler

Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor