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  3. Tansiyonun doğal ilacı tilkişen

Tansiyonun doğal ilacı tilkişen

Tansiyonun doğal ilacı tilkişen

Sarmaşık otu olarak da bilinen tilkişen otu, hipertansiyon hastalarına doğal ilaç oluyor.

Tansiyonu düşürmesinin yanı sıra, kolesterolü, üreyi düşürmesi ve vücuttaki ödemi atmasıyla da biliniyor. Hastalıklı hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur. Vücut direncini arttırır. Mide ve bağırsak hastalıkları için yararlıdır. Ülser şikayetlerini azaltığı bilinmektedir. İdrarı ve safra salgılarını artırır. Tilkişen otunu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Kavrularak ve üzerine yumurta kırılarak tüketilir.  


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