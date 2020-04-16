Tansiyonun doğal ilacı tilkişen

Tansiyonu düşürmesinin yanı sıra, kolesterolü, üreyi düşürmesi ve vücuttaki ödemi atmasıyla da biliniyor. Hastalıklı hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur. Vücut direncini arttırır. Mide ve bağırsak hastalıkları için yararlıdır. Ülser şikayetlerini azaltığı bilinmektedir. İdrarı ve safra salgılarını artırır. Tilkişen otunu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Kavrularak ve üzerine yumurta kırılarak tüketilir.