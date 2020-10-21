Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Ali Poyrazoğlu: Bu koşturma tiyatro için

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:46 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:46

Trump Sahne'de 'Ödünç Yaşamlar'ı sahneleyecek olan Ali Poyrazoğlu provalar için geldiği Trump AVM'de Tamer Karadağlı ve Volkan Severcan ile karşılaştı.

Kendilerinin de oyun provasına geldiğini söyleyen Tamer Karadağlı ile Volkan Severcan, Ali Poyrazoğlu ile ayaküstü hasret giderdi. Oyuncular “Koşturmacamız tiyatro için… Biz çalışıyoruz. Karşılığında da sadece koltuklarda izleyici görmek istiyoruz” dedi.

