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  3. Takma diş kullananlar dikkat! Damak şekliniz değişebilir
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:49 | Son Güncelleme:

Takma diş kullananlar dikkat! Damak şekliniz değişebilir

Takma diş kullananlar dikkat! Damak şekliniz değişebilir

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, diş sağlığını yeterince önemsemiyor.

Diş fırçalamanın dışarı çıkınca, sosyal bir eyleme katılınca yapılan bir kişisel temizlik olduğu algısı karantinada zirve yaptı. Ayrıca iletişim kurmadığından takma dişlerini gün içerisinde takmayan yaşlılar için de damak şeklinin değişme tehlikesi var. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, bu süreçte evde olan yaşlıların iletişim kurmadıkları için takma dişlerini çıkardığını belirterek "Bu yanlış bir davranış. Her ne kadar iletişime geçmiyorlarsa da takma dişler uzun saatler çıkarılmamalı. Böyle yaptıkça damak şekli değişebilir. Sadece yatarken ya da 3-5 saat çıkarabilirsiniz" dedi. Ayrıca yaşlıların mutlaka çok fazla su tüketmesi gerektiğini belirten Zogun, "Islanan dokular kuru kalırsa damak hassaslaşabilir" diye konuştu.


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