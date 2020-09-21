21 Eylül 2020 Pazartesi 19:53 | Son Güncelleme:
Tahterevalli değil ayısavar
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy imamı Durmuş Ünlü (54), bahçesindeki arı kovanları ile sebze ve meyveleri ayılara kaptırmamak için tahterevalli benzeri 'ayısavar' kurarak ucuz ve pratik bir çözüm geliştirdi.
Yatay şekilde duran ahşap direğin ucuna bağlı teneke kap su ile her dolduğunda ağırlaşınca aşağı doğru iniyor ve direği yerinden kaldırıyor. Bu sırada teneke kaptaki su yere dökülüyor ve ahşap direk tekrar yerine düşüyor. Bu sırada direğin sac levhalara çarpmasıyla büyük bir gürültü kopuyor. Ünlü, "Ayı bu sesi duyunca aşağıdan yukarı gelemiyor" dedi.