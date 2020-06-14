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  3. Tablet baş ağrıttı
14 Haziran 2020 Pazar 02:50 | Son Güncelleme:

Tablet baş ağrıttı

Tablet baş ağrıttı

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp enerjilerini atamayan çocuklar tablet, telefon ve bilgisayarla daha fazla vakit geçirdi.

Bu durumun baş ağrısı çekmelerine neden olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Ekranlarda sürekli patlayan, hızlı değişen mavi ışıklar var. Çocukların bunlara adapte olabilmesi için göz kaslarını hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılma baş ağrısına sebep oluyor" dedi. Uzmanlar, “3 yaş altında ekrana bakmak konuşmayı geciktiriyor. Günde 2 saati aşan ekrana bakma süresi olduğunda çocukların bilişsel fonksiyonu bozuluyor ve öğrenme kapasiteleri düşüyor" diye de uyardı.

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