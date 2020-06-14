Tablet baş ağrıttı

Bu durumun baş ağrısı çekmelerine neden olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Ekranlarda sürekli patlayan, hızlı değişen mavi ışıklar var. Çocukların bunlara adapte olabilmesi için göz kaslarını hızlı hareket ettirmesi gerekiyor. Ekrandan alınan ışık ve beyindeki uyarılma baş ağrısına sebep oluyor" dedi. Uzmanlar, “3 yaş altında ekrana bakmak konuşmayı geciktiriyor. Günde 2 saati aşan ekrana bakma süresi olduğunda çocukların bilişsel fonksiyonu bozuluyor ve öğrenme kapasiteleri düşüyor" diye de uyardı.