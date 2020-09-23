23 Eylül 2020 Çarşamba 20:15 | Son Güncelleme:
Survivor yarışmacıları Yunus Emde Özden ve Ersin Korkut aynı projede!
Survivor yarışmacıları Ersin Korkut ile Yunus Emre Özden'in yer aldığı ‘Eyvah Tatil' adlı sinema filminin basın toplantısı önceki gün Nişantaşı'nda gerçekleştirildi.
Yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın yaptığı Survivor yarışmacıları Ersin Korkut ile Yunus Emre Özden’in yer aldığı ‘Eyvah Tatil’ adlı sinema filmi ekim ayında çekimlere başlayacak. Basın toplantısında konuşan Ersin Korkut, filmle ilgili olarak "Film sanki benim için özel olarak yazılmış. Survivor’dan alıştığım bir set ortamı olacak. Bu filmle birlikte kum ve güneşe doyacağım" dedi.