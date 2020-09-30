30 Eylül 2020 Çarşamba 19:13 | Son Güncelleme:
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın paylaştığı koğuş videosu başına dert oldu! iki yıl hapsi isteniyor
Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın terhis olduktan sonra paylaştığı koğuş videosu başına dert oldu.
Erzincan'da 3 haftalık bedelli askerlik yapan Survivor sunucusu Murat Ceylan, terhis olduktan sonra paylaştığı koğuş videosu nedeniyle "Emre itaatsizlik" suçundan hakim karşısına çıktı. İki yıl hapsi istenen Murat Ceylan, "İyi niyet mağduru oldum' diye konuştu.