Survivor Cemal Can şarkıcı oluyor

Mustafa Ceceli, Survivor yarışması ile tanınan Cemal Can Cansever ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı. Cemal Can’a bir albüm yapacaklarını söyleyen Mustafa Ceceli, “Kendisinin müzik üzerine hayalleri ve isteği var. Biz de bir araya gelerek güzel bir proje için toplantı yaptık” diyerek müjdeyi verdi.

