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  3. Survivor Cemal Can şarkıcı oluyor
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:43 | Son Güncelleme:

Survivor Cemal Can şarkıcı oluyor

Survivor Cemal Can şarkıcı oluyor

Survivor yarışmasıyla ünlenen Cemal Can Cansever şarkıcı oluyor. Cemal Can'la birlikte görüntülenen Mustafa Ceceli “Kendisinin müzik üzerine hayalleri ve isteği var. Biz de bir araya gelerek güzel bir proje için toplantı yaptık” dedi.

Mustafa Ceceli, Survivor yarışması ile tanınan Cemal Can Cansever ile birlikte İstinyePark’da objektiflere takıldı. Cemal Can’a bir albüm yapacaklarını söyleyen Mustafa Ceceli, “Kendisinin müzik üzerine hayalleri ve isteği var. Biz de bir araya gelerek güzel bir proje için toplantı yaptık” diyerek müjdeyi verdi.

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