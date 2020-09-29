29 Eylül 2020 Salı 19:31 | Son Güncelleme:
Süreyya Yalçın son haliyle takipçilerini korkuttu! 'Kilo verme artık'
İşadamı babası Faruk Yalçın'ın mirasından 97 milyon dolar kalan Süreyya Yalçın, son haliyle takipçilerini korkuttu.
Ozan Baran ile evlendikten sonra Miami’de yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın, anne olmak isteyince fazla kilolarından kurtulmak için sıkı bir diyete başladı. Bir deri bir kemik kalan Yalçın’a takipçileri 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.