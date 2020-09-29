Süreyya Yalçın son haliyle takipçilerini korkuttu! 'Kilo verme artık'

Ozan Baran ile evlendikten sonra Miami’de yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın, anne olmak isteyince fazla kilolarından kurtulmak için sıkı bir diyete başladı. Bir deri bir kemik kalan Yalçın’a takipçileri 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.