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14 Ekim 2020 Çarşamba 18:44 | Son Güncelleme:

Süper market zinciri uzaya tavuk nugget gönderdi

Süper market zinciri uzaya tavuk nugget gönderdi

İnsanlık, daha önce uzaya içerisinde ses kayıtlarının olduğu altın plaklar ve araba gibi birçok ilginç şey gönderdi. Ancak bu sefer ki muhtemelen aralarında en ilginç olanıydı.

İzlandalı süper market zinciri Iceland, 50. yılını kutlamak için uzaya tavuk nugget gönderdi. Süper marketin uzaya gönderdiği bu nugget, sadece iki saat içerisinde Dünya'dan 33 bin 528 kilometre uzaklaştı. Uzaya nugget gönderilmesinin sebebi ise marketin en popüler ürünlerinden bir tanesi olmasıydı.

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