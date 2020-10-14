Süper market zinciri uzaya tavuk nugget gönderdi

İzlandalı süper market zinciri Iceland, 50. yılını kutlamak için uzaya tavuk nugget gönderdi. Süper marketin uzaya gönderdiği bu nugget, sadece iki saat içerisinde Dünya'dan 33 bin 528 kilometre uzaklaştı. Uzaya nugget gönderilmesinin sebebi ise marketin en popüler ürünlerinden bir tanesi olmasıydı.