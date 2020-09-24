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24 Eylül 2020 Perşembe 20:47 | Son Güncelleme:

Süper Dede'nin parkur özlemi

Süper Dede'nin parkur özlemi

Mersin Toroslar İlçesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Abdullah Emir, 67 yaşındayken katıldığı halk koşusuna katılarak üçüncü oldu.

O heyecanla düzenli spor ve antremanlara başlayan Emir, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen 32 yarışa katılarak 17 birincilik kazandı. Süper Dede olarak bilinen Emir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen halk koşularının yeniden başlamasıyla parkurlara dönmek ve madalya sayısını artırmak istiyor.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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