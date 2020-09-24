24 Eylül 2020 Perşembe 20:47 | Son Güncelleme:
Süper Dede'nin parkur özlemi
Mersin Toroslar İlçesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Abdullah Emir, 67 yaşındayken katıldığı halk koşusuna katılarak üçüncü oldu.
O heyecanla düzenli spor ve antremanlara başlayan Emir, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen 32 yarışa katılarak 17 birincilik kazandı. Süper Dede olarak bilinen Emir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen halk koşularının yeniden başlamasıyla parkurlara dönmek ve madalya sayısını artırmak istiyor.