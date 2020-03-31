Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Semiha Altınorak, eşinden boşandıktan sonra hayatını 7 yaşındaki kız torunu ile 8 yaşındaki özel gereksinimli erkek torununa adadı. Altınorak, sabah sobayı yaktıktan sonra kahvaltının ardından sütlü tatlı yapıyor, yelek patik örüyor ve çeşitli el işleri üretiyor.

Ardından torunlarını komşusuna teslim eden Altınorak, tatlı ve el işlerini üç tekerlekli arabasıyla sokak sokak gezerek satıyor. "Süper babaanne", ürettiği el işlerini ise Kırklareli Valisi Osman Bilgin himayesinde yürütülen "Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında oluşturulan e-ticaret platformu üzerinden isteyenlere gönderiyor.