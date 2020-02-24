Sünnetlice otu karaciğeri güçlendirir

Sünnetlice otuyla demlenen çay balla karıştırılarak içildiğinde karaciğerde koruyucu etki yapıyor. Sünnetlice; alt kısmı tüylü, dişli kenarlı, dalların ucunda koyu sarı renkte toplu çiçekleri olan bir bitkidir. İdrar söktürücü, mideyi rahatlatıcı, yara ve iltihapları geçirici özellikleri de vardır.