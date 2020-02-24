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  3. Sünnetlice otu karaciğeri güçlendirir

Sünnetlice otu karaciğeri güçlendirir

Sünnetlice otu karaciğeri güçlendirir

Erken evrede hiçbir belirti vermeyen karaciğer rahatsızlıkları, ilerleyen dönemde karında şişkinlik, tırnaklarda matlaşma, cilt renginin sarıya dönerek damarların belirgin hale gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Sünnetlice otuyla demlenen çay balla karıştırılarak içildiğinde karaciğerde koruyucu etki yapıyor. Sünnetlice; alt kısmı tüylü, dişli kenarlı, dalların ucunda koyu sarı renkte toplu çiçekleri olan bir bitkidir. İdrar söktürücü, mideyi rahatlatıcı, yara ve iltihapları geçirici özellikleri de vardır. 


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