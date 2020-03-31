Sünnetlice karaciğeri güçlendirir

Kullanılan ilaçlar karaciğerde metabolize olup süzüldüğü için karaciğerde yorgunluk yapmaktadır. Bazı ağrı kesici ve antibiyotikler toksik etkileri nedeniyle karaciğer hücrelerini öldürebilir. Bu tür ilaçların gereksiz ve sık kullanıldığı durumlarda karaciğer yetmezliğine kadar varan tablolar ortaya çıkabilmektedir. Sünnetlice otuyla demlenen çay balla karıştırılarak içildiğinde karaciğerde koruyucu etki yaptığı belirtilmektedir. İdrar söktürücü, mideyi rahatlatıcı, yara ve iltihapları geçirici özellikleri de vardır.