Sünnet için en ideali 0-3 yaş arası

Ergenlik döneminde ve 4-6 yaş arasında yapılan sünnet operasyonlarının farklı sağlık sorunları ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Osman Çelik, sünnet için en uygun dönemin 0-3 yaş arası olduğunu belirtiyor. Sünnetin steril koşullarda lokal veya genel anestezi altında hastanın ağrı duymasını engelleyerek yapılması gerektiğini anlatan Op. Dr. Çelik, “4-6 yaş aralığı çocuğun gelişimsel evrenlerinden fallik dönem denilen cinsel kimlik tanıma evresine denk geldiği için bu dönemde yapılan sünnet yetişkin çağı cinsel işlev bozukluklarına, ergenlik çağı ve sonrasında yapılan sünnet ise güçlü penis enfeksiyonları ve yara yeri sorunlarına neden olabilir. Sünnet için en uygun dönem 0-3 yaş arasıdır. Lokal anestezi ile yapılan sünnet daha güvenlidir. Sünnet ciddi bir cerrahi işlemdir, uzman bir hekim tarafından cerrahi standartlara uyularak yapılması gerekir” diyor.