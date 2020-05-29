Sümela'nın Şifresi: Temel filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor

Temel, Trabzon’un en zengin ailesi Yücesoyların kızı Zuhal’e tek taraflı ve tutkulu bir aşk beslemektedir. Babası İmam Necati tarafından sürekli ‘bir baltaya sap olamamakla’ eleştirilen Temel, arkadaşlarının da gazıyla Zuhal’i, babası Hıdır’dan istemeye kalkar. Hıdır Yücesoy, yol yordam bilmez gariban Temel’e çok sinirlenir ve acı gerçeği suratına çarpar; “Sen fakir bir adamsın, senin neyine zengin kız?” Romantik ve naif kahramanımız Temel, herkesin bildiği bu gerçeği yeni öğrenmiş gibi yıkılmış ama acayip de hırslanmıştır. “Para mı lan bütün derdiniz?” diyerek bir an evvel büyük bir para bulmaya karar verir. Tam o sırada kankası Turgay’ın, Sümela Manastırı’nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı’nın çatısına çıkan Temel, durumunun Turgay’dan da vahim olduğunu düşünüp, kendisi intihar etmeye kalkar. İntihardan vazgeçirilen Temel ve Turgay karakola getirilir. Emniyet amirinin uyarıları sırasında Temel’in kafasında şimşekler çakar; Sümela Manastırı’nda hazine vardır.