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06 Ekim 2020 Salı 21:28 | Son Güncelleme:

Sultan'ın gecekondusu yeniden hayat buldu

Sultan'ın gecekondusu yeniden hayat buldu

Başrolünde Türkan Şoray'ın yer aldığı 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenilerek mimar, heykeltraş ve müze uzmanlarınca Antalya Kepez'de tasarlanan yapı, müze olarak hizmet verecek.

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu bina 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenerek yapıldı. Gecekondu diyoruz ama bu bir sanat eseri, bir enstalasyon. 1980'lerdeki bir gecekonduyu o en doğal haliyle buraya getirmeye çalıştık" dedi.

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