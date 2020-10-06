Sultan'ın gecekondusu yeniden hayat buldu

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu bina 'Sultan' filmindeki gecekondudan esinlenerek yapıldı. Gecekondu diyoruz ama bu bir sanat eseri, bir enstalasyon. 1980'lerdeki bir gecekonduyu o en doğal haliyle buraya getirmeye çalıştık" dedi.