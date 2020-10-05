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  • Şükran Ovalı'dan futbolcu eşi Caner Erkin'e romantik mesaj!
05 Ekim 2020 Pazartesi 19:13 | Son Güncelleme:

Şükran Ovalı'dan futbolcu eşi Caner Erkin'e romantik mesaj!

Şükran Ovalı'dan futbolcu eşi Caner Erkin'e romantik mesaj!

Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin'in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Futbolcu eşi Caner Erkin’in 33. yaş gününü sosyal medya hesabından kutlayan Şükran Ovalı'nın aşk dolu satırları takipçilerinden tam not aldı. Eşi Caner Erkin’le çekilen bir fotoğrafını paylaşan başarılı yıldız gönderisine, “Seninle her şeye varım ben. İyi ki doğdun sevgilim. O güzel kalbinden geçen her şey olsun. Bir ömre beraber sığalım. Seni çok çok çok seviyorum aşkım” notunu ekledi.

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