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  • Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin'den 2 milyonluk arabayla alışveriş!
30 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin'den 2 milyonluk arabayla alışveriş!

Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin'den 2 milyonluk arabayla alışveriş!
- RECEP ASLAN

Oyuncu Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin, lüks araçlarıyla İstanbul sokaklarının tozunu attı.

Oyuncu Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin çifti, İstinyepark’a 2 milyon 500 TL değerindeki Porsche marka aracıyla geldi. Mavi rengiyle dikkat çeken araçlarına binen ikili, hayatlarında her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yoluna devam etti. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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