30 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin'den 2 milyonluk arabayla alışveriş!
- RECEP ASLAN
Oyuncu Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin, lüks araçlarıyla İstanbul sokaklarının tozunu attı.
Oyuncu Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin çifti, İstinyepark’a 2 milyon 500 TL değerindeki Porsche marka aracıyla geldi. Mavi rengiyle dikkat çeken araçlarına binen ikili, hayatlarında her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yoluna devam etti.