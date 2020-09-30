Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin'den 2 milyonluk arabayla alışveriş!

Oyuncu Şükran Ovalı ile Fenerbahçeli eşi Caner Erkin çifti, İstinyepark’a 2 milyon 500 TL değerindeki Porsche marka aracıyla geldi. Mavi rengiyle dikkat çeken araçlarına binen ikili, hayatlarında her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek yoluna devam etti.