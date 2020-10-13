Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon: Artık televizyon seyretmiyorum

Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon, Mother’s Life dergisine konuştu. Uzun süredir ekranda gözükmeyen Burçin Orhon, ‘’ TV hiç seyretmiyorum ve hevesim de yok zaten. Büyük konuşmayayım ancak sakin hayatımı seviyorum. Ama bana hep takipçilerim “Neden Derya Baykal gibi bir program yapmıyorsunuz? diyor. Belki öyle bir program olabilirdi" dedi.