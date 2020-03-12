Suçu: Hayvan sevgisi

Bartın’da yaşayan Sevim Arkan, üç yıl önce çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurup hayvanları beslemeye başladı. Fakat bu barınaklar yıkıldı. Bu kez çareyi arsa kiralamakta bulan Sevim Arkan 6 ay önce Okçular Köyü'nde 5 yıllığına 5 dönümlük araziyi kiraladı.

Bu arazide, 100'ü engelli 500 köpeğin bakımını üstlendi. Şikayet üzerine yetkililer yıkım kararı aldı, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi. Arkan, 'Bu canları nereye götüreyim? Hayvan öldürmüyor, yaşatıyorum. Lütfen yetkililer yardımcı olsun' diye isyan etti.