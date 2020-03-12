Suçu: Hayvan sevgisi
Bartın'da 100'ü engelli 500 köpeğin bakımını üstlenen Sevim Arkan'a para cezası kesildi, barınakları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Bartın’da yaşayan Sevim Arkan, üç yıl önce çöplük olarak kullanılan alanda barınak kurup hayvanları beslemeye başladı. Fakat bu barınaklar yıkıldı. Bu kez çareyi arsa kiralamakta bulan Sevim Arkan 6 ay önce Okçular Köyü'nde 5 yıllığına 5 dönümlük araziyi kiraladı.
Bu arazide, 100'ü engelli 500 köpeğin bakımını üstlendi. Şikayet üzerine yetkililer yıkım kararı aldı, 6 bin 504 lira idari para cezası kesildi. Arkan, 'Bu canları nereye götüreyim? Hayvan öldürmüyor, yaşatıyorum. Lütfen yetkililer yardımcı olsun' diye isyan etti.