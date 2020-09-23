Stresle başa çıkın enfeksiyon kapmayın

Sonbaharın gelişi ve uzun süredir yaşadığımız pandemi etkileri, sindirim ve emilim, hormonlar, metabolizma ve dolaşım ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyi bize bir kez daha hatırlattı. Amerikan Hastanesi Fonksiyonal Tıp Bölümü'nden Dr. İrem Ergün kışa nasıl güçlü girmemiz gerektiğini şöyle anlattı: “Sağlığımızı bütün olarak etkileyen beş önemli yaşam şekli ve alışkanlık, bağışıklık sistemimizin sağlığı için geçerlidir; beslenme, uyku, stres, fiziksel aktivite ve ilişkiler. Beslenmenin kişiye özel olması, gıda duyarlılıkları ya da intoleranslarının göz önünde bulundurulması, bitkisel bazlı ve çeşitlilik gösteren fitokimyasalları içermesi ve yaşa, kronik hastalıklara, kişinin aktivitesine göre dengeli olması gerekir.



DESTEKLEYİCİ TAKVİYELER



“Doğal antioksidanlar içeren besinler iltihap ve oksidatif stresi azaltabilir, böylece daha sağlam bir bağışıklık sistemine ve tepkiye katkıda bulunabilir. D, E ve C vitamini, beta-karoten, selenyum, bakır, demir ve çinko gibi antioksidan besinler, farklı bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir ve bir enfeksiyon durumunda koruyucu bir rol oynar.” Beslenmenin yeterli olmadığı ya da desteklenmesi gereken durumlarda kullanılan curcumin, kuersetin, resveratrol, yeşil çay gibi gıda takviyelerinin iltihabi süreçlerin düzenlenmesindeki etkileriyle ilgili çalışmalar vardır ve devam etmektedir. Ancak, kullanımları mutlaka kronik hastalıklara, yaşa, kiloya, hatta yaşam şekline göre doktorlar tarafından önerilmeli ve düzenlenmelidir.”

STRESİ DOĞRU YÖNETİN



Stresin bağışıklık fonksiyonunu etkilediği birkaç mekanizma vardır. Genel olarak, daha önceki bilimsel tartışmalar, stresin immün sistemi baskılayıcı olduğunu destekliyordu. Yeni çalışmalar ise, stresin bağışıklık düzensizliği ve "uygunsuz" bir yanıta, ayrıca enfeksiyona karşı savunmanın azalmasına ve aşırı duyarlılık hastalıklarının artmasına neden olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin sağlıklı yetişkinlerde kısa bir zihinsel stres durumu bile düzenleyici savunma hücrelerini önemli ölçüde azaltabilir, bu da daha az-öz tolerans ve otoimmün koşullara daha fazla eğilimle sonuçlanır. Stresin kişiye göre tanımlanması ve yönetiminde düzenli ve doğru yöntemlerin kullanılmasının, genel sağlık ve bağışıklık üzerinde de belirgin olumlu etkileri vardır. Önemli araştırmalar, belirli diyet uygulamalarının ve yaşam tarzı modellerinin, özellikle iltihabı azaltarak genel sağlığı iyileştirmek için uygun seçenekler sunduğunu göstermektedir.