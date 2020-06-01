Stresi oyunla azaltın

Dr. Jacqueline Harding’in “Oyun Üçgeni” teorisine göre çocuklarla oynamak mutluluk artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve zihinsel dayanıklılığın artırabileceğine dair işaretler gösteriyor. Kişinin çocuğuyla oynadığı anlamlı ve keyifli oyun; beyindeki mutluluğu artıran ve çocukla bağ kurulmasını sağlayan oksitosin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Dr. Harding, “Oyuncakları her iki günde bir döngü şeklinde kullanmayı deneyin. Çocuğunuzun daha önce oynadığı oyuncakları yeniden keşfederken yaşadığı mutluluğu izleyin. Bunun aynı zamanda sizleri de nasıl hissettirdiğini fark edin. Onunla oynadıkça, değişen dünya düzenindeki endişenizin azaldığını hissedeceksiniz. En verimli oyun zamanları, akışta kalıp geçen zamanın farkında olmadığınız ve hayal gücünüzü kullandığınız zamanlardır” dedi.