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  3. Stresi oyunla azaltın
01 Haziran 2020 Pazartesi 23:23 | Son Güncelleme:

Stresi oyunla azaltın

Stresi oyunla azaltın

Uzmanlar, çocuklarla oyun oynamanın ebeveynler üzerinde pozitif etkileri olduğunu vurguluyor.

Dr. Jacqueline Harding’in “Oyun Üçgeni” teorisine göre çocuklarla oynamak mutluluk artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve zihinsel dayanıklılığın artırabileceğine dair işaretler gösteriyor. Kişinin çocuğuyla oynadığı anlamlı ve keyifli oyun; beyindeki mutluluğu artıran ve çocukla bağ kurulmasını sağlayan oksitosin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Dr. Harding, “Oyuncakları her iki günde bir döngü şeklinde kullanmayı deneyin. Çocuğunuzun daha önce oynadığı oyuncakları yeniden keşfederken yaşadığı mutluluğu izleyin. Bunun aynı zamanda sizleri de nasıl hissettirdiğini fark edin. Onunla oynadıkça, değişen dünya düzenindeki endişenizin azaldığını hissedeceksiniz. En verimli oyun zamanları, akışta kalıp geçen zamanın farkında olmadığınız ve hayal gücünüzü kullandığınız zamanlardır” dedi.


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