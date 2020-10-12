Strese karşı palamut yiyin

Yüksek oranda protein içeren balığın doymuş yağ oranı düşük iken faydalı yağlar açısından zengin bir kaynaktır. Kalp ve damar sağlığını koruyarak, kalp rahatsızlıklarından kaynaklı ölüm riskini yüzde 30-40 oranında azaltabildiği bilinen balığın güçlü bir bağışıklık sistemi için de haftada en az iki kez, toplam 500 gram tüketilmesi öneriliyor. Beslenme zincirinde önemli bir yere sahip olan balık tüketimi kalp sağlığını korumakta, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yapmakta ve stres yönetiminde de büyük ölçüde destekleyici bir rol üstlenmektedir. Omega-3 deposu balık, beyin üzerinde olumlu etkileri nedeniyle bilişsel performansın üst düzeyde olmasına ve sağlıklı sinir hücrelerinin oluşumuna yardımcı olurken özellikle somon, istavrit, hamsi, palamut gibi yağlı balıklar zengin içerikleriyle stres yönetimini olumlu yönde destekliyor. Uzmanlar, “Kalp dostu ve besin değeri yüksek balık tüketimi balık sezonunun açılmasıyla birlikte artış gösteriyor. Çeşitliliğin bol olduğu ekim, kasım ve aralık aylarında haftada en az iki kez balık tüketilmesi sağlığı olumlu yönde destekliyor. Taze balığın bulunamadığı veya pahalı olduğu zamanlarda ise donmuş veya konserve ton balığı gibi alternatifleriyle haftada en az iki kez tüketilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir” dedi.