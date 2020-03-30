Stres, kadınların kalbini daha çok etkiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erin Michos, “Araştırmalar, stresin özellikle kadınların sağlığını olumsuz etkilediğini, kalp hastalıklarına yol açtığını ve var olan hastalıkları kötüleştirdiğini gösteriyor. Stres altında yaşayan kadınlar, aynı stres seviyesiyle yaşayan erkeklere göre, bir kalp krizinden sonra daha zor toparlanıyorlar” dedi. Kadınların stresi azaltacak şeyleri pek yapmadığını, egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli sağlık kontrollerini de ihmal edebildiklerini vurgulayan Michos, stresli insanların genellikle sağlıksız gıdalara başvurduğuna, tüm bunların ise kalp hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çekti.