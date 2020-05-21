Spora dönüşte omuz yaralanmalarına dikkat!

Uzun zamandır ara verilen spor aktiviteleri için hazırlıklar da tekrar başladı. Haziran’ın ortasından itibaren yeşil sahalarda futbolun yeniden başlayacak olması, uzun süredir evde yapılan egzersizlerin önlemlere uyularak gerek profesyonel gerekse de amatör sporlarda dış mekânlarda ve spor salonlarında yapılacak olması, antrenmanlara ara veren sporcularda sakatlanma riskini de gündeme getirdi. Medical Park Yıldızlı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Orkun Gül, özellikle omuz ekleminin sıkça kullanıldığı voleybol, basketbol, yüzme, boks, tenis gibi sporlarda sporcunun kariyerinin bile sonlandırılmasına sebep olabilecek ciddi sporcu yaralanmalarının görülebileceğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

360 DERECE HAREKET



Omuz ekleminin bir eklem için yegâne sayılabilecek ‘360 derece hareket’ yapılmasını sağlaması nedeniyle vücudumuzun en sıra dışı eklemlerinden olduğunu söyleyen Op. Dr. Orkun Gül, “Eklem, sahip olduğu geniş hareket açıklığı nedeniyle günlük aktivitelerin yanı sıra özellikle sportif müsabakalar sırasında da öncelikli olarak kullanılır. Omuzda oluşan travmanın genellikle iki çeşidi vardır; makro (yüksek enerjili) travma ve mikro (daha düşük enerjili ancak tekrarlayan) travmalar. Basketbol, voleybol, tenis gibi sporlarda oluşan omuz travmalarının birçoğu mikro travmalar sonucu oluşur ve zaman içerisinde sporcunun kas, bağ ve tendonlarının aşınıp artan ağrıyla spor yapamaz hale gelmesiyle kendini gösterir. Boks, güreş, judo gibi kontakt sporlarda ise makro travmalar daha ön plandadır. Sporcunun aldığı yüksek enerjili darbeler ya da düşmeler ani oluşan yırtıklara ve hatta omuz çıkıklarına sebep olabilirler” şeklinde konuştu.

ISINMA HAREKETLERİ İHMAL EDİLMEMELİ



Tam kat olmayan koldaki yırtıklar konservatif tedavi ve fizyoterapiyle tedavi edilebilirken, tam kat yırtıkların tedavisinde yine cerrahi operasyon gereklidir. Omuz ekleminin 360 derece hareket yapmayı sağlayan eşsiz yapısı ekleme maksimum hareketi sağlarken, eklemi de travmalardan fazla etkilenir hale getirmektedir. Sporcularda ne yazık ki bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle uzun süre spora ara verdiysek mutlaka iyi bir antrenman programı eşliğinde, gerekli ısınma hareketlerini ihmal etmeden omuz kasımızı çalıştırarak spora tekrar başlamak önemlidir. Son 20 yılda omuz sakatlanmalarında en olumlu gelişme ise artroskopik (kapalı) cerrahilerin omuz yaralanmalarının tedavisinde kullanılması ve yüksek başarı sağlamasıdır.

ÇIKIKLARIN TEK ÇARESİ CERRAHİ



Omuz çıkığı, omuz eklemini koruyan bağların yırtılması ve bütünlüğünün bozulmasıdır. Sporcular için mutlak tedavisi cerrahidir. Artroskopik cerrahiyle spora erken dönüş sağlanabilir.