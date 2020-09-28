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28 Eylül 2020 Pazartesi 18:42 | Son Güncelleme:

Spor yaparken maske takmak gerekli mi?

Spor yaparken maske takmak gerekli mi"

Pandemi döneminde hayatımızın bir parçası olan maskelerimiz spor yaparken bilinçsiz kullanılırsa sağlığımıza zarar verebilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy “Sporun her türünde mutlaka maske takmak doğru bir yaklaşım değil. Tek başına koşuyorsanız ya da yürüyorsanız maske takmanız gerekmez. Özellikle aşırı efor harcanan ve uzun süreli yapılan sporlarda cerrahi maske ya da N95 tipi maske takmak tehlikeli” diyor. Dikensoy “Sosyal mesafenizi koruyamayacak kadar kalabalık bir yerde koşuyor ya da yürüyorsanız maskenizi takmanız gerekir ama sosyal mesafenin korunduğu bir ortamda yürüyor ya da koşuyorsanız maske takmanıza gerek yok. Maske ile yürümek ya da koşmak yaşlı ve hasta olan kişileri özellikle zorlayabilir” dedi. 

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