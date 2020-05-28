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  3. 'Söylemezsem Olmaz' sunucuları Seren Serengil ile Bircan Bali 2 ay İrem Derici'ye yaklaşamayacak
28 Mayıs 2020 Perşembe 21:23 | Son Güncelleme:

'Söylemezsem Olmaz' sunucuları Seren Serengil ile Bircan Bali 2 ay İrem Derici'ye yaklaşamayacak

'Söylemezsem Olmaz' sunucuları Seren Serengil ile Bircan Bali 2 ay İrem Derici'ye yaklaşamayacak

Şarkıcı İrem Derici, ‘Söylemezsem Olmaz' programında kendisi için konuşan Seren Serengil ile Bircan Bali için mahkeme yoluna gitti.

Şarkıcı İrem Derici, ‘Söylemezsem Olmaz’ programında kendisi için "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" söyleyen Seren Serengil ile Bircan Bali için mahkeme yoluna gitti. Derici, programın sunucularına, 2 ay süreyle koruma ve konuşmama kararı aldırdı.


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