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  3. Sosyetik kumarbazlar pizza siparişi verince yakalandı! Pembe kumarhane...

Sosyetik kumarbazlar pizza siparişi verince yakalandı! Pembe kumarhane...

Sosyetik kumarbazlar pizza siparişi verince yakalandı! Pembe kumarhane...

Etiler'de kumar oynarken yakalanan kadınlar, kendilerini 'gün yapıyorduk' diyerek savundu.

DEVRİM TOSUNOĞLU

POLİS, PİZZACI KILIĞINA GİREREK BASKIN YAPTI 

İstanbul'da sosyetenin merkezi Etiler'de bir apartmanın en üst katı, kadınlara özel kumarhaneye çevrildi. Her gün çok sayıda pizza siparişi verilen daire emniyetin dikkatini çekti. Beşiktaş Emniyeti sipariş gelince pizzacı kılığında adrese gitti. 

Kumar oynarken yakalanınca yüzlerini gizleyen kadınlara, Kabahatler Kanunu'na göre 1000 TL para cezası kesildi. Aralarında yabancıların da olması dikkat çekti.

Pizza kuryesi kılığına giren polis zili çaldığında kadınlar içeride konken partisi veriyordu. 

YAKALANANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR 

Elinde pizzayla zili çalıp içeri giren polisin dışarıda bekleyen ekibe haber vermesi üzerine baskın yapıldı. 25 kadın suçüstü yakalandı. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu kadınlar, "Arkadaşlar arası gün yapıyorduk" dedi. İşletme sahibi gözaltına alındı 


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