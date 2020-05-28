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  3. Sosyetenin sonradan görme delikanlısı: Kolpaçino
28 Mayıs 2020 Perşembe 23:35 | Son Güncelleme:

Sosyetenin sonradan görme delikanlısı: Kolpaçino

Sosyetenin sonradan görme delikanlısı: Kolpaçino

Kolpaçino filminin konusu nedir? Her şey Tayfun'un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey'in paralarını araklamasıyla başlar. Tayfun, sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür'den yardım ister ve işler sarpa sarar.

Aksiyon ve komedi filmi olan Kolpaçino’da her şey Tayfun’un sosyeteye özenip mafya babası olan Ateş Bey’in paralarını araklamasıyla başlar. Fakat kısa zamanda yakalanan Tayfun büyük bir tehdit altına girmiştir. Bir hafta içinde 50 bin dolar getirmesi söylenmiştir. Tayfun’un bu kadar büyük bir meblayı nasıl getireceği konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklına mahallenin abisi Sabri Abi (Aydemir Akbaş) gelir ve hemen yanına koşar. Sabri; alemin duayenlerinden sayılan, her şeyi görmüş yaşamış birisidir. Parayı illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini vermiştir fakat Sabri’nin gidebileceği tüm mekanlar polis tarafından bilindiği için kendisi mekan konusunda yardımcı olamayacaktır. Tayfun’un yeni ve temiz bir mekan bulmasını ister. Tayfun, önceden mal sattığı ve aynı zamanda sosyetenin sonradan görme zengin aile çocuğu olan arkadaşı Özgür’ün (Şafak Sezer) yardım edebileceğini düşünür. Ve işler tam o andan sonra sarpa sarar…


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