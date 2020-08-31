Sosyal medya şakası halkı kızdırdı! Çıplakköy'ün 'nü' isyanı

BU DEFA ŞAKANIN DOZUNU KAÇIRDILAR!



Çanakkale merkeze bağlı 350 nüfuslu Çıplak Köyü, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köyün adı, meydandaki 'Çıplak Dede' olarak da anılan 'Garip Dede' yatırından geliyor. Bazen köy tabelası önünde tişörtlerini çıkararak yarı çıplak fotoğraf çektirenler dahi olduğunu belirten yöre halkı, son olarak köylerinde çıplaklar kampı varmış gibi sosyal medyada yapılan paylaşıma isyan etti.

İSMİ DEĞİŞTİRMEYİ ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ



Avrupa’daki bir çıplaklar kampının fotoğrafını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın üzerine de “Bir grup İtalyalı turist, Çanakkale’nin Çıplak Köyü'nü isminden dolayı nudist köy zannederek çıplak şekilde ziyarete geldi” yazdı. Mesaj kısa sürede yayıldı. Bu paylaşıma çok kızan köy sakinleri, “Köyümüzün ismini değiştirmeyi düşünmüyoruz” tepkisi gösterdi.

İşte tepki çeken o sosyal medya paylaşımı.

Köyde, Garip Dede’nin hayrına nisan ayının ilk haftası etkinlikler düzenleniyor.

'BURALARDA MALI, MÜLKÜ OLMAYANA ÇIPLAK DERLER'



Muhtar Ufuk Göçoğlu, köyle ilgili şu bilgileri verdi: "Köyümüzün tarihi 500-600 yıl öncesine dayanıyor. Önceki yerleşim yeri, bataklık olduğu için sıtmadan ölümler meydana geliyor. Garip Dede, oradan ayrılıp köyün şu bulunduğu yere taşınıyor. Malını, mülkünü bataklık olan yerde bıraktığı için kendisine ‘çıplak’ deniliyor. Bizim buralarda malı, mülkü olmayana çıplak derler. Çıplak Dede dedikleri için köyün adı da Çıplak köy olarak kaldı.”