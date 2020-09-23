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23 Eylül 2020 Çarşamba 20:18 | Son Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendi

Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın test sonucu negatif çıktı.

Reynmen iyileştiği haberini "İğrenç bir süreçti" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalık sürecinde ateş ve öksürük dışında tüm belirtileri yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni, "Tat ve koku alma kaybı yaşadığım anda gidip test yaptırdım. Bunu nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu” dedi. 

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