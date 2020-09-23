Sosyal medya fenomeni Reynmen koronavirüsü yendi

Reynmen iyileştiği haberini "İğrenç bir süreçti" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalık sürecinde ateş ve öksürük dışında tüm belirtileri yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni, "Tat ve koku alma kaybı yaşadığım anda gidip test yaptırdım. Bunu nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu” dedi.