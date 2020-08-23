Sosyal medya devi Facebook eski yüzünü terk ediyor

Ancak bu yeni tasarım herkes için zorunlu değildi. Yani kullanıcılar şu an halen istedikleri zaman alıştıkları eski tasarıma geri dönüş yapabiliyor. Fakat bu durum eylül ayında değişiyor. Facebook tarafından verilen bu bilgi, yeni dönemin çok yakında herkes için zorunlu olacağını gösteriyor.