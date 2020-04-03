Sosyal medya detoksu için kitap!

BEDİR ACAR



Türkiye’de okur-yazar oranı yüzde 95’in üzerinde…

Sıra okuma alışkanlığına gelince maalesef durum o kadar parlak değil.

Günde 5 saatten fazla süreyi sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla geçirenlerin sayısı artıyor.

Buna karşın, (geçen yıl) hiç kitap okumayanların oranı yüzde 50 civarında.

Öte yandan Türkiye, kitap sektörü büyüklüğü bakımından ilk 10 ülke içinde. Bu rakamda ders kitaplarının katkısı var elbette.

Kitap çeşitliliği açısından da Türkiye ivme kazanıyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, üretilen kitap çeşidi, okuma süresi ve kişi başına düşen kitap sayısında Türkiye’nin önemli mesafe katettiğini söylüyor. Turşucu’nun belirttiğine göre Türkiye, yayın çeşitliliği bakımından da dünyada ilk 10 sırada.

Malum, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Kütüphane Haftası’ndan geçiyoruz.

Tabi buruk bir hafta… Covid-19 küresel salgınından dolayı kütüphanelerin kapıları kapalı.

Ancak bu istisnai süreçte kitapla olan bağımızı koparmamak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı “Bu Tatilde Etkin Kütüphane Evinizde” etkinliği başlattı.

Bakanlığın tüm aktiviteleri Twitter’da @kutuphanedeyiz, Instagram ve Facebook’ta @kutuphanedeyim, Youtube’da kütüphanedeyim hesapları üzerinden izlenebiliyor.

Ayrıca, “KütüphanemCepte” mobil uygulaması ile sistemde bulunan e-kitaplar ücretsiz okumaya açık.

Sahi, çocuklarımız evde online eğitim görürken, ebeveynler de ellerine birer kitap alsa… Çocuklarımız anne-babalarını kitap okurken görse ne iyi olur.

Sosyal medyada gerekli-gereksiz vakit harcayacağımıza, kitap okuyarak içsel hijyenimizi ve sosyal medya detoksumuzu da sağlamış oluruz hem…

#KİTAPLAKAL ÇAĞRISI



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bu yıl 56’ncısı kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında COVİD-19 ile mücadeleye dikkat çekmek ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak üzere ünlü isimlere kısa sosyal medya videoları çekti.

Tarihçi yazar İlber Otaylı’dan sanatçı Haluk Bilginer’e, Dr. Mehmet Öz’den Orhan Gencebay’a pek çok ünlü kitap ile ilgili mesajlar verdi.

Evde kalınan şu zamanların kitapla daha anlamlı hale geleceğine vurgu yapılan videolarda bakalım kim ne demiş:

Prof. Dr. İlber Ortaylı: "Kitap okuyarak bu sıkıcı kapanmayı, renkli bir faaliyete çevirebilirsiniz.

Dr. Mehmet Öz: “Öğrendiklerimizin yüzde 60’ını kitaplardan öğreniyoruz.”

Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: “İnsanların en büyük hastalığı unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun."

Sanatçı Haluk Bilginer: "Okumak sorgulatır, okumak merak uyandırır, okumak çözüm üretir.”

Tamer Karadağlı: ““Hayat koşuşturması içinde belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir şeydi. Hadi bunu telafi edelim ve kitap okuyalım.”

Orhan Gencebay: "Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün hep birlikte okuyoruz.”

KIZILAY’SIZ OLMAZ



Bazı ünlüler kitap için kamera karşısına geçerken, bazı ünlüler de Türkiye’nin gözbebeği kurumlarından biri olan Kızılay için kamera karşısında geçti. Kızılay’ın “Sensiz Olmaz” mesajı ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerin ilk bölümünde ünlü sanatçılar; Demet Akbağ, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Hakan Boyav ve Gizem Karaca yer aldı. Beş seri halinde devam edecek filmlerde oyuncular, Türk Kızılay’ın toplum için önemine dikkat çekiyor.