Sosyal izolasyon bunamayı olumsuz etkiliyor

Sosyal izolasyonun, demans hastalarının rutin hayatının bozulması sonucu dramatik sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Maske kullanımı bir problem oluşturmaktadır, zaten kişileri tanımakta zorluk çeken bunama hastaları maskenin yüzü kaplaması, ağız hareketlerinin izlenmemesi ve de ses volümünün düşük olması sebebiyle zorluk yaşamaktadır. Bazı bakım merkezleri, çözüm olarak kişilerin yüz fotoğraflarını büyük bir boyun askılığı olarak kullanarak bir nebze fayda sağlamaya çalışmaktadır” dedi. Dr. Celal Şalçini, bunama hastaları için sosyal bağın önemine işaret ederek “Rutin ziyaretlerin aksatılmayarak mümkünse cam mekan ardında yapılması önerilmektedir” diye konuştu.