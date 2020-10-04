Sonbahar da alerji mevsimi

Sonbaharda ağaçların dökülen yapraklarında barınan küf mantarları… Çürümüş bitki atıkları üzerine yerleşen mantar sporları… Kurumuş yaprakların altında gizlenen polenler… Kapalı mekanlarda oluşan ev tozu akarları, rutubetle artan küf mantarları. ‘Alerji’ denildiğinde polenler nedeniyle aklımıza genellikle ilkbahar gelse de, aslında sonbahar mevsiminde de özellikle küf mantarları, mantar sporları, ev tozu akarları ve polenler alerjik nezle ile astım ataklarına yol açabiliyor. KBB Uzmanı Dr. Betül Şahin, “Şeffaf renkli burun akıntısı, arka arkaya hapşırık krizleri, burun tıkanıklığı, gıcık şeklinde öksürük nöbetleri, burunda veya damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, baş ve yüz ağrısı, koku ve tat alma bozuklukları, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği, cilt döküntüleri… Bu yakınmalar sonbahar alerjisinin belirtilerini oluşturuyor” diyor. “Alerjilerde bu belirtilerin tümü bir arada olmayabiliyor, dolayısıyla zaman zaman normal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışabiliyor” uyarısında bulunan Dr. Betül Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Hatta öksürük, geniz akıntısının yarattığı boğaz tahrişi ve buna bağlı gelişen boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku alma bozuklukları ile öksürük gibi semptomları olan hastalar koronavirüs hastalığına yakalandıklarını düşünebiliyorlar. Böyle bir durumlarda mutlaka ayrıntılı bir muayene yapılması gerekiyor” diye ekliyor.