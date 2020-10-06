Sonbahar alerjisini Kovid-19 ile karıştırmayın

Sonbahar aylarında sıkça yaşanan göz yaşarması, burun akıntısı, hapşırma veya öksürük sizi endişelendirebilir. Ancak kesin bir yargıya varmadan evvel, rahatsızlığınızın Kovid-19 mu yoksa dönemsel bir alerji mi olduğunu bir sağlık kurumuna giderek öğrenebilirsiniz. Sonbahar alerjisi vücudumuzun doğadaki değişimlere verdiği bir tepkidir. Mevsim değişikliklerinde ortaya çıkan alerjenlere reaksiyon göstermesidir. Kovid-19 ise viral bir enfeksiyondur ve bulaşarak çoğalır.

NASIL AYIRT EDİLİR?



Mevsimsel alerjilerde göz yaşarması, geniz ve burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, kuru öksürük ve gözlerde sulanma görülürken, Kovid-19 belirtileri arasında ateş, yorgunluk, solunum zorluğu, halsizlik, eklem ve kemik ağrıları ile kuru öksürük görülmektedir. En benzer semptomlardan biri öksürük ve nefes darlığı iken, iki hastalık harasında en belirleyici farklardan biri yüksek ateştir. Sonbahar alerjisinin tedavisi vardır. Ancak öncelikle hastaya tanı konulmalı ve alerji testi yapılmalıdır. Ayrıca bu tür alerjiler tedavi edilmezse alerjik rinit veya astım gibi hastalıklara sebep olabilir. Dolayısıyla alerji deyip geçmeyerek bir uzmana görünmenizde fayda olacaktır.