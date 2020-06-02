Son parasıyla milyoner olup istihdam sağladı

Çeyrek biletine düşen 15 milyon 250 bin lirayla, 19 personelin çalıştığı oto yıkama, oto aksesuar ve oto kaplama olmak üzere 3 farklı işyeri açan 30 yaşındaki Murat Tokmak, “Kuryelik yapıyordum. Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gitmiştim ve simit mi yoksa sigara mı alayım diye çok düşündüm. Bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.