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  3. Sokakta bulduğu atı evine getirdi
06 Haziran 2020 Cumartesi 00:22 | Son Güncelleme:

Sokakta bulduğu atı evine getirdi

Sokakta bulduğu atı evine getirdi

Düzce'de sahibinden kaçtığı düşünülen at özel bir hastanenin bahçesine geldi.

Burada odasında hastasını muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, bahçe dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan Uzm. Dr. Öztürk, bulduğu ip ile 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek götürdü. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk, bir yandan da sahibini aramaya başladı. Sahibini bulduğunda vereceğini dile getiren Öztürk, ona gözü gibi bakıyor.

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