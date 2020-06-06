Sokakta bulduğu atı evine getirdi

Burada odasında hastasını muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, bahçe dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan Uzm. Dr. Öztürk, bulduğu ip ile 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek götürdü. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk, bir yandan da sahibini aramaya başladı. Sahibini bulduğunda vereceğini dile getiren Öztürk, ona gözü gibi bakıyor.