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22 Ekim 2020 Perşembe 20:00 | Son Güncelleme:

SMA hastası Demir Ali için süre azalıyor

SMA hastası Demir Ali için süre azalıyor

SMA hastası bir buçuk yaşındaki Demir Ali Bayraktar'ın ABD'deki gen tedavisi için 2.1 milyon euro gerekiyor.

Ailenin tedaviyi karşılayabilmek için başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 900 bin euro toplandı. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali'nin 7 ay içerisinde tedavi olması gerektiğini belirten anne Ezgi Bayraktar, "10, 20 liralık bağışlarla 900 bin euro toplamış olduk. Damlaya damlaya göl oldu. Yardımların devamını bekliyoruz" dedi.

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