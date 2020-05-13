Skolyoz kadınlarda daha sık görülüyor

Küçük yaşlarda başlayan bu eğriler, ilerleyen yaşlara kadar tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açıyor. Travma, doğumsal gelişim bozuklukları dahil birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkan skolyoz, bilinen en eski omurga deformasyonudur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eishan Nabiyev, 'Doktor tanı için kişiye hem fiziki muayene hem de radyolojik incelemelerde bulunur. Muayene bulgularının yanı sıra röntgen, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografiye göre bir tanı konulur. Fiziki muayenede en tipik tanı yöntemi ise hastanın öne doğru eğilmesiyle ortaya çıkan eğrilik düzeyidir. Tedavisinde uygulanacak yöntemler hastanın yaşı ve skolyoz eğrisine göre şekillenmektedir. Eğriliğin şiddetine göre korse kullanımı, ameliyat veya fizik tedavi gibi çeşitli yöntemler doktor tavsiyesi ile uygulanır. Egzersiz programları ile skolyozu durdurmak mümkün olabilir. Özellikle 7 yaşından itibaren, 15 derecenin üzerinde skolyozu bulunan çocuklarda doktor tarafından belirlenen egzersiz programları çok etkilidir' diye konuştu.