Siz değil dirseğiniz tenisçi olabilir

İsminin aksine elini sıkça kullanan ev hanımlarında görülme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, “Çünkü ev işlerinde tekrarlanan hareketler çok fazla. Aynı zamanda günde 2 saatten fazla zorlayıcı bilek hareketi yapan kişilerde bu sorun ile karşılaşma olasılığı yüksek. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu yoksa ilerleyen süreçte anahtar kullanmakta, el sıkmakta, çay içerken bardağı tutmakta bile zorlanabilirsiniz “ ifadelerini kullandı. Bekdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Tenişçi dirseğinin tedavisinin türü ve süresi, durumun ciddiyetine bağlı olacaktır. En etkili yöntem fizik tedavidir. Aynı zamanda tedavi ile beraber güçlendirici egzersizler yapmak iyileşmeye yardımcı olabilir. Tedavi ertelenmemeli çünkü iltihaplanma arttıkça hem ağrı artıyor hem de tedavi süreci zorlaşıyor” dedi.