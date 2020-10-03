Sitare Akbaş'ın hedefi milli okçu olmak

Aynı zamanda ‘Sen Çal Kapımı’da da oynayan oyuncu, boş zamanlarında okçuluk ve at binmeyle profesyonel olarak ilgilendiği ifade etti. Akbaş, ‘’Okçuluk attığını vurabilmeyi anlamak için, at ise kendi adıma egomu temsil ediyor’’ diyerek ileride bu konularda milli sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.