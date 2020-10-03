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03 Ekim 2020 Cumartesi 21:19 | Son Güncelleme:

Sitare Akbaş'ın hedefi milli okçu olmak

Sitare Akbaş'ın hedefi milli okçu olmak

Geçtiğimiz günlerde Adana Film Festivalinde; ‘Ben Bir Denizim' filmindeki oyunculuğu ile ‘'Türkan Şoray Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu' ödülünü alan Sitare Akbaş, bu ödülün kendisi için kutsal olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ‘Sen Çal Kapımı’da da oynayan oyuncu, boş zamanlarında okçuluk ve at binmeyle profesyonel olarak ilgilendiği ifade etti. Akbaş, ‘’Okçuluk attığını vurabilmeyi anlamak için, at ise kendi adıma egomu temsil ediyor’’ diyerek ileride bu konularda milli sporcu olmayı hedeflediğini anlattı. 

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