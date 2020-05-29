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  3. Şişmanlık, çocuklarda uyku apnesine yol açıyor
29 Mayıs 2020 Cuma 23:54 | Son Güncelleme:

Şişmanlık, çocuklarda uyku apnesine yol açıyor

Şişmanlık, çocuklarda uyku apnesine yol açıyor

Uyku yalnızca dinlenme aracı değildir, iyi bir uyku en güçlü ilaçtan bile daha etkilidir.

Özellikle sürekli gelişim evresinde olan çocuklarda bu sürecin daha sağlıklı tamamlanabilmesi için kaliteli bir uyku şarttır. Ancak çocuğunuz geceleri boğulurcasına nefessiz kalıyorsa, ağızdan nefes alıyor ve sürekli ağız kuruluğundan şikayet ediyorsa dikkat edilmelidir. En önemlisi de yeteri kadar uyumuş olmasına rağmen yorgun uyanıyorsa bunun sebebi uyku apnesi olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, “Gelişme geriliği olan, şişman, kalp problemi bulunan ve yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda uyku apnesi riski diğer çocuklara oranla daha yüksektir. Uykuda sürekli horlayan her çocuk uzman hekim tarafından detaylı muayene edilmelidir. Özellikle söz konusu problemin giderilmesi için bademcik ve geniz eti ameliyatı çocuğun sağlığı ve gelişimi için yarar sağlayacaktır” dedi. 


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