Sinüzitin çaresi karanfil çayı

Çalışmalar, karanfil çayının ve aktif bileşenlerinin sinüslerdeki iltihaplanmanın hafifletilmesine yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda semptomlara neden olan enfeksiyonu tespit etmekte işe yaradığını ortaya koydu. Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği bu çayı hazırlamak için öncelikle aktardan alacağınız karanfili seçerken tırnağınızla bastırarak yağ oranına bakmalısınız. Bir fincan başına bir tatlı kaşığı gelecek şekilde karanfilleri baharat değirmeninde ya da havanda öğütün. Tamamen toz haline gelmemelidir. Bir fincan çay için bir fincan kaynamış suyu karanfilin üzerine ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatmanız yeterlidir.